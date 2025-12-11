Spalletti in zona mista | Nel primo tempo è mancato un po’ tutto a volte diventa difficile spiegarsi cosa non va McKennie? Lui è un calciatore totale e moderno

L'allenatore Luciano Spalletti analizza la prestazione della sua squadra nel primo tempo, sottolineando le difficoltà incontrate. In particolare, evidenzia le lacune complessive e parla di McKennie, definendolo un calciatore totale e moderno, offrendo così uno spunto di riflessione sulle dinamiche del match.

di Andrea Bargione Spalletti in zona mista: «Nel primo tempo è mancato un po’ tutto, a volte diventa difficile spiegarsi cosa non va». Le dichiarazioni dopo Juve Pafos. (inviato all’Allianz Stadium) – Luciano Spalletti è intervenuto in zona mista al termine della sfida tra Juventus e Pafos, terminata 2-0 grazie alle reti di McKennie e David. Le sue dichiarazioni. PARTITA – « Alla fine ero lì che mi godevo la corsa e stavo sorridendo, ci sono stati dei momenti dove hai il timore che possa succedere qualcosa. A volte le letture diventano difficile anche se non dovrebbero. Era una squadra forte, che non aveva perso 2-0. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com