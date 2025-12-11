Spalletti David e quell’abbraccio al momento della situazione del canadese | il gesto pizzicato dalle telecamere durante Juve Pafos – FOTO

Durante la partita tra Juventus e Pafos, un episodio ha catturato l’attenzione dei presenti: l’abbraccio tra Spalletti David e un giocatore canadese al momento della sua rete. Le telecamere hanno immortalato il gesto, suscitando curiosità e discussioni tra i tifosi. Un momento di vicinanza che evidenzia il rapporto tra allenatore e atleta in un contesto importante.

Spalletti David, il tecnico accoglie l’attaccante in panchina con un abbraccio dopo la rete del raddoppio: il gesto non è passato inosservato. Nel calcio, ci sono gesti che valgono più di mille conferenze stampa o di cento analisi tattiche. Gesti che racchiudono in un istante il lavoro settimanale, la fiducia reciproca e la soddisfazione per l’obiettivo raggiunto. L’immagine simbolo della notte di Champions League tra Juventus e Pafos non è forse la palla che entra in rete, ma quello che è successo pochi istanti dopo, a bordo campo, quando il tabellone luminoso ha segnalato il cambio del numero 30. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti David e quell’abbraccio al momento della situazione del canadese: il gesto pizzicato dalle telecamere durante Juve Pafos – FOTO

