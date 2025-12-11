Spaccio ai palazzi Arlecchino | prime condanne

Le prime condanne per lo spaccio di droga ai palazzi Arlecchino di Latina sono state pronunciate a seguito di un blitz dei carabinieri avvenuto il 1° febbraio 2025. L’operazione ha portato a importanti sviluppi giudiziari, segnando un passo importante nella lotta contro il traffico illecito nel quartiere, prima che si verificassero episodi di violenza e intimidazioni.

Arrivano le prime condanne per lo spaccio di droga ai palazzi Arlecchino di Latina, conseguenza di un blitz dei carabinieri che risale alla notte del 1 febbraio 2025, in tempi ancora lontani dalle bombe e dagli attentati intimidatori che hanno poi messo a ferro e fuoco lo stesso quartiere.

