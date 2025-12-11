Spacciava cocaina a due passi dall’oratorio

Un uomo di 28 anni, marocchino, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia cittadina con l’accusa di spaccio di cocaina. L’operazione è stata condotta a pochi passi dall’oratorio, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio e sulla tutela dei luoghi di aggregazione giovanile.

Spacciava a due passi dall’oratorio. L’uomo, un marocchino di 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia cittadina. I militari, impegnati nella consueta attività di pattugliamento del territorio, intensificata in questo periodo dello shopping natalizio, hanno notato lo straniero su un’auto in via Achille Grandi insieme a un’altra persona. I carabinieri hanno deciso di fermarsi per un controllo. Si tratta, del resto, della stessa strada che ospita l’oratorio, luogo frequentato da molti giovani e, pertanto, ambiente da tutelare con un occhio di riguardo. L’atteggiamento dell’uomo, molto nervoso, ha indotto i militari a compiere controlli più approfonditi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Spacciava cocaina a due passi dall’oratorio

Smantellato giro di spaccio in una piazza del centro di Foligno: sequestrati hashish e cocaina. Due arresti - La polizia ha arrestato in flagranza una 60enne italiana e un 33enne egiziano per concorso nel reato di detenzione di sosta ... Secondo corrieredellumbria.it

Spaccio di cocaina a Rimini, due cugini arrestati in flagrante con oltre 100 dosi pronte da smerciare - Due cugini albanesi sono stati arrestati a Rimini per spaccio di cocaina. Lo riporta virgilio.it

In Italia da un mese e alloggiato in un B&B, spacciava cocaina solo alla Como bene. In manette 18enne albanese - facebook.com Vai su Facebook