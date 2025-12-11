Souza per la porta del Milan? Le ultime di calciomercato Torriani e Longoni …

Il Milan valuta alternative a Mike Maignan in caso di mancato rinnovo. Tra i nomi in orbita c’è il portiere brasiliano Hugo Souza, considerato tra le possibili soluzioni per rinforzare il reparto. Le ultime di calciomercato, con analisi di esperti come Torriani e Longoni, offrono uno sguardo sulle strategie dei rossoneri in vista della prossima stagione.

Calciomercato, se il Milan non dovesse riuscire a rinnovare Mike Maignan occhi sul portiere brasiliano Hugo Souza. E i giovani rossoneri. Le ultime da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

