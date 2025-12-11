Sottratti 17mila euro alla nonnina di 90 anni | badante a processo

Una donna di 65 anni, badante di una nonnina di 90 anni, è sotto processo con l’accusa di circonvenzione di incapace e furto di 17mila euro. La vicenda evidenzia i rischi e le criticità legati alla tutela degli anziani e alla fiducia riposta nelle figure di assistenza domiciliare.

Una donna di 65 anni, peruviana, difesa dall’avvocato Gaetano Figoli, è accusata di circonvenzione di incapace e di essersi appropriata di 17mila euro dai beni dell’anziana che assisteva.La Procura di Perugia contesta alla 65enne di avere “con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

