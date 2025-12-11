Sospetta overdose a Fontivegge trovato morto un 45enne
Nella zona di Fontivegge, un uomo di 45 anni è stato trovato senza vita, sospettato vittima di un’overdose. L’episodio riaccende l’allarme sulla diffusione delle sostanze stupefacenti in Umbria, regione tra le più colpite dal fenomeno. Un dramma che evidenzia le crescenti sfide legate alla lotta alla droga e alla tutela della salute pubblica.
L’ombra della droga torna a uccidere e l’Umbria si conferma una delle regioni più colpite dalla piaga delle overdose.Mercoledì nel tardo pomeriggio, nei pressi della stazione di Fontivegge a Perugia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un italiano di 45 anni. Le prime ipotesi investigative. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
