Sospensioni dell' erogazione idrica in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato una sospensione temporanea dell'acqua nelle frazioni Squillani e Zolli di Roccabascerana, prevista dalle 9:00 alle 12:00, a causa di lavori di collegamento di un nuovo tratto di condotta. Questa interruzione è necessaria per garantire interventi di manutenzione e miglioramento della rete idrica.

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di lavori in corso per il collegamento di un nuovo tratto di condotta è sospesa l’erogazione idrica dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle frazioni Squillani e Zolli del Comune di Roccabascerana. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

• ACQUEDOTTO BAITONI Si informa che l’intervento di riparazione della condotta non richiederà sospensioni dell’erogazione dell’acqua nella giornata odierna. Oggi si procederà con i lavori di scavo senza interruzioni del servizio. Domani, GIOVEDÌ 4 DIC - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: Rottura delle sospensioni delle auto e rischi per l’incolumità dei residenti In arrivo la petizione

Leggi anche: Sospensioni idriche in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Solofra, crisi idrica in Irpinia: si attenua l'allarme, serbatoi chiusi la notte - La chiusura notturna dei serbatoi gestiti da Solofra Servizi, attuata in via emergenziale dalle 23 alle 5 e programmata tutta la settimana fino a lunedì prossimo 24 novembre, sta producendo i primi ... Scrive ilmattino.it

Avellino, crisi idrica in Irpinia: sorgenti a secco per Natale - Le ultime rilevazioni delle portate riguardanti i gruppi sorgentizi di Cassano non lasciano più dubbi o speranze. Segnala ilmattino.it