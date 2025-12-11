Sos traffico a Salerno la proposta di Cammarota | Una Ztl per le auto nel fine settimana

Antonio Cammarota, capogruppo de La Nostra Libertà, propone l'istituzione di una ZTL nel centro di Salerno durante i fine settimana e i giorni festivi, al fine di ridurre il traffico e migliorare la qualità della vita in città. La sua proposta mira a limitare l'accesso alle auto nei momenti di maggiore afflusso, favorendo un ambiente più vivibile e sostenibile.

Antonio Cammarota, capogruppo in Consiglio comunale de La Nostra Libertà, propone l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato per le automobili nel centro cittadino durante i fine settimana e i giorni festivi. La richiesta nasce dalla necessità di gestire i flussi veicolari che, in concomitanza. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

