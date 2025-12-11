Sorprese sotto l’albero I ferraresi e i regali | Dovranno essere utili e con prezzi giusti

Con l’avvicinarsi del Natale, i ferraresi si dedicano alla scelta dei regali, prediligendo oggetti utili e a prezzi contenuti. Tra vetrine illuminate e mercatini natalizi in piazza Trento Trieste, cresce la corsa alle idee originali per sorprendere amici e parenti, mantenendo un occhio attento alle spese e alla praticità.

Inizia la corsa al regalo da mettere sotto l’albero, possibilmente utile e con un occhio al prezzo. In piazza Trento Trieste s’incrociano sempre più persone che osservano vetrine e mercatini natalizi alla ricerca di idee, chi per un amico, altri per parenti o conoscenti. Alcuni in centro portano con sé borse e pacchi, segnale che hanno già pianificato cosa prendere e altri, invece, sono indecisi e acquisteranno solo negli ultimi giorni, magari a caccia di alcune offerte speciali. Tutti, però, sono certi e sicuri nel ricercare il cosiddetto regalo utile, che non passa mai di moda, ma sempre più, anche per ristrettezze economiche, si conferma quello più richiesto agli esercenti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sorprese sotto l’albero. I ferraresi e i regali: "Dovranno essere utili e con prezzi giusti"

