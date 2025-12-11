soprusi nella nautica matteo venturi annuncia uno sportello per il rispetto della legge

Matteo Venturi annuncia l'apertura di uno sportello dedicato al rispetto della legge nella nautica, segnando un passo importante nella lotta ai soprusi e al lavoro abusivo. La misura riceve il supporto dei sindacati e di Confindustria, che sottolineano l'importanza di un impegno condiviso per contrastare il caporalato e garantire condizioni di lavoro più eque nel settore nautico.

La soddisfazione dei sindacati è seguita dal plauso di Confindustria. La guerra al caporalato e contro il lavoro abusivo nella nautica è partita e attende che tutti i soggetti interessati facciano la propria parte. Il presidente della delegazione apuana degli industriali, Matteo Venturi, presente al tavolo convocato dal prefetto Guido Aprea, ha salutato con piacere la decisione di Cgil di squartare il velo dell’omertà e la sollecitudine del prefetto nel dare gambe con azioni concrete alla battaglia contro il caporalato nella Toscana del lusso. E non solo, Venturi rilancia con l’intenzione di aprire uno sportello dentro Confindustria che raccolga denunce, documenti, attivi procedure amministrative per il rispetto della legalità e punti alla formazione e alla consulenza ai grandi player della nautica e alle aziende. 🔗 Leggi su Lanazione.it