Sophie Kinsella la regina della chick-lit che spiegava l’Occidente meglio dei suoi politici

Temo che con la scomparsa di Sophie Kinsella, creatrice della saga I love shopping e giovanissima regina madre della chick-lit contemporanea, l’universo abbia trovato un modo sintetico e, dal punto di vista comunicativo, perfetto, per ribadire un messaggio: per l’Occidente sviluppato le cose stanno andando proprio male. Poche cose possono esprimere e circoscrivere i tempi tristi che stiamo vivendo, e quelli ancora più tristi che forse ci aspettano, della morte, a soli 55 anni, della scrittrice inglese che ha trasformato una dipendenza, lo shopping compulsivo, in giocosa e indulgente epopea a lieto fine, e in irresistibile eroina una giovane scriteriata che spende (generalmente in sciocchezze) molto più di quanto guadagna. 🔗 Leggi su Lettera43.it
