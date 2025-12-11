Sophie Kinsella Isla Fisher ricorda l' autrice di I Love Shopping | Le mie figlie cresciute con i tuoi libri
Isla Fisher ha condiviso un commosso messaggio di addio a Sophie Kinsella, autrice di successo di
L'attrice ha dedicato un commosso messaggio d'addio alla scrittrice britannica, scomparsa a soli 55 anni a causa di una malattia. Il mondo della letteratura è in lutto per la scomparsa prematura di Sophie Kinsella e Isla Fisher star del film più famoso tratto da una sua opera, I Love Shopping, le ha dedicato un messaggio d'addio molto commovente. L'attrice australiana ha interpretato Rebecca Bloomwood nel film che vedeva nel cast anche Hugh Dancy, Joan Cusack e John Goodman e che fu un grande successo di pubblico, in grado di replicare anche quello del romanzo. Il messaggio di Isla Fisher in ricordo di Sophie Kinsella "Cara Sophie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Addio alla scrittrice Sophie Kinsella, autrice “I love shopping” e altri successi illibraio.it/news/narrativa… @Mondadori #libri #scrittrici Vai su X
Cos'è il glioblastoma che ha colpito Sophie Kinsella. In Italia 1.500 nuovi casi ogni anno - facebook.com Vai su Facebook
I Love Shopping, Isla Fisher ricorda Sophie Kinsella: "Ti sono grata" - L'attrice australiana, la cui popolarità sul grande schermo è esplosa col personaggio di Rebecca Bloomwood, ha scritto un emozionante messaggio su Instagram per ricordare la scrittrice scomparsa a cin ... Da tg24.sky.it
Spettacolo Isla Fisher devastata per la morte di Sophie Kinsella: «Il mio cuore è spezzato» - L'attrice omaggia la creatrice della saga «I love shopping», scomparsa a 55 anni dopo una lunga malattia. Riporta bluewin.ch