Sono sardo doc ma non per le compagnie aeree | tornare a Natale da Roma mi costa quasi quanto il volo dall’Asia

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvatore Virdis denuncia le difficoltà dei sardi emigrati nel poter tornare a Natale senza costi esorbitanti. Nonostante la loro origine, le compagnie aeree applicano tariffe elevate, rendendo il viaggio quasi pari a quelli dall’Asia. Un problema che evidenzia le disparità e le sfide affrontate dalla comunità sarda all’estero.

Salvatore Virdis a Fanpage.it denuncia: "Noi sardi che lavoriamo all’estero paghiamo cifre altissime per tornare a casa, nessun accesso alle tariffe agevolate”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

