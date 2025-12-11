Sono due i momenti della vita in cui si invecchia e adesso sappiamo quali sono

L'invecchiamento è stato tradizionalmente visto come un processo continuo e progressivo. Tuttavia, le recenti scoperte scientifiche rivelano che ci sono due momenti specifici in cui il corpo inizia a invecchiare in modo più evidente, cambiando radicalmente la nostra percezione di questa fase della vita.

Per decenni abbiamo immaginato l’invecchiamento come un processo lento e costante, una discesa graduale che accompagna ogni compleanno. La realtà, però, sembra raccontare una storia diversa. Uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature Aging ha dimostrato che il nostro organismo non invecchia in modo lineare, ma attraversa due fasi di cambiamento particolarmente brusche: una intorno ai 44 anni e una intorno ai 60 anni. La ricerca, condotta dai ricercatori della Scuola di Medicina dell’Università di Stanford negli Stati Uniti, ha coinvolto 108 persone di età compresa tra 25 e 75 anni, monitorate per un periodo mediano di 1 anno e 8 mesi, con alcuni partecipanti seguiti fino a quasi 7 anni. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Sono due i momenti della vita in cui si invecchia, e adesso sappiamo quali sono

