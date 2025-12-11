Sonno di pietra | Silvana Abbruzzese espone all' atelier Punto di fuga

Chietitoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 4 gennaio 2026, alle 17.30, al Punto di fuga di Chieti, in via De Lollis 10 (accanto al Museo Barbella), Silvana Abbruzzese inaugura con una performance la sua istallazione dal titolo Sonno di Pietra. Francesca Finarelli, studiosa di linguaggi artistici, introduce al concetto dell’opera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

