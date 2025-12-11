Sonno di pietra | Silvana Abbruzzese espone all' atelier Punto di fuga
Domenica 4 gennaio 2026, alle 17.30, al Punto di fuga di Chieti, in via De Lollis 10 (accanto al Museo Barbella), Silvana Abbruzzese inaugura con una performance la sua istallazione dal titolo Sonno di Pietra. Francesca Finarelli, studiosa di linguaggi artistici, introduce al concetto dell’opera. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
E prima del sonno scriverò righe di luce, inciderò solchi di inchiostro e mescolerò lacrime e parole incise sulla pietra della vita. Urlerò al cielo la mia benedizione, dedicherò un inno ai colori delle nubi, ai sottili rumori del silenzio ..esalterò un foglio di carta gett