Sondaggio shock numeri che nessuno si aspettava | cambia tutto!
Un nuovo sondaggio di YouTrend per SkyTg24 rivela numeri sorprendenti nel panorama politico italiano, segnando una svolta imprevista. I risultati mettono in discussione le attese e potrebbero influenzare gli equilibri futuri, suscitando grande attenzione tra gli osservatori e gli stakeholder politici.
– L’ultimo sondaggio condotto da YouTrend per SkyTg24 segna una svolta significativa nel panorama politico italiano. Dopo due anni di apparente stabilità, il campo progressista raggiunge un rilevante 48%, superando il centrodestra, fermo al 44%. Questo risultato rappresenta un dato che non si registrava dal 2022, evidenziando una lenta ma costante erosione del consenso verso il governo guidato da Giorgia Meloni. Pur non mettendo in discussione la tenuta dell’esecutivo nell’immediato, la nuova tendenza sottolinea un clima politico molto più fluido e incerto rispetto al recente passato. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Sondaggio shock sui disagi in A14, oltre 300 utenti professionali rispondono a Cna Fita e Usarci: "Danni di ogni tipo, paghiamo per stare in coda" - facebook.com Vai su Facebook
«La sharia vale più della legge di Stato». Il sondaggio choc in Francia - di @mauro__zanon Vai su X
Sondaggio, Meloni irraggiungibile. La sinistra nel panico. Ghisleri mette ko il Pd. Video e numeri - Il nuovo sondaggio di Alessandra Ghisleri scuote la politica italiana: Fratelli d’Italia vola, mentre la sinistra sprofonda tra divisioni interne e crollo di consensi. Lo riporta affaritaliani.it