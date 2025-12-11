Sondaggio politico sale sia FdI che il Pd Giù M5S Forza Italia e Lega
Un nuovo sondaggio politico rivela una crescita di Fratelli d’Italia e del Pd, mentre calano M5S, Forza Italia e Lega. Fratelli d’Italia si attesta al 30,5%, con un incremento dello 0,8%, mentre il Partito Democratico raggiunge il 23,5%, guadagnando un punto. Le variazioni indicano uno scenario in evoluzione nel panorama politico italiano.
(Adnkronos) – Fratelli d'Italia guadagna lo 0,8 % rispetto alla rilevazione dello scorso 24 novembre e si attesta al 30,5%, seguito dal Pd al 23,5 % che guadagna un punto (+1%). È quanto emerge dal sondaggio Only Numbers (Alessandra Ghisleri) per 'Porta a Porta' sulle intenzioni di voto degli italiani. Il Movimento 5 Stelle, . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
