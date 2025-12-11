Sondaggi politici centrosinistra accorcia le distanza e si avvicina al centrodestra | chi vincerebbe oggi

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un raffreddamento delle distanze tra centrosinistra e centrodestra, con una differenza di appena 2,2 punti percentuali secondo la Supermedia Agi/Youtrend. La situazione appare particolarmente incerta, con entrambe le coalizioni in corsa per il ruolo di possibile vincitrice delle prossime consultazioni elettorali.

#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X

Sondaggi politici: il campo progressista vola al 48% e sorpassa il centrodestra - Gli ultimi dati del sondaggio YouTrend per SkyTg24 mostrano un quadro politico in lento ma evidente mutamento: il centrosinistra, sommando le forze potenzialmente ... fanpage.it scrive