Sondaggi politici centrosinistra accorcia le distanza e si avvicina al centrodestra | chi vincerebbe oggi

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli ultimi sondaggi politici mostrano un raffreddamento delle distanze tra centrosinistra e centrodestra, con una differenza di appena 2,2 punti percentuali secondo la Supermedia Agi/Youtrend. La situazione appare particolarmente incerta, con entrambe le coalizioni in corsa per il ruolo di possibile vincitrice delle prossime consultazioni elettorali.

