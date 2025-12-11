Solidarietà e amicizia | in tanti al Galà del cuore di Un’idea per la vita onlus

Perugiatoday.it | 11 dic 2025

La quinta edizione del Galà del cuore, organizzato da Un’idea per la vita onlus, ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori uniti dalla solidarietà e dall’amicizia. L’evento si conferma come un momento importante per promuovere iniziative solidali e rafforzare il senso di comunità, dimostrando ancora una volta l’importanza di sostenere cause nobili attraverso la generosità collettiva.

Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà e con la generosità dei tanti che hanno partecipato alla quinta edizione del Galà del cuore organizzato di Un'idea per la vita onlus. Durante la serata, andata subito sold out, sono stati raccolti fondi destinati al sostegno dei.

