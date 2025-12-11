Soldi falsi botti illegali | a Barra 61enne in manette

A Barra, i Carabinieri hanno arrestato un 61enne e sequestrato oltre 10.000 euro in banconote false insieme a materiale pirotecnico illegale. L’intervento si è concluso con il fermo dell’uomo, responsabile di attività illecite legate alla produzione e al traffico di denaro falso e ordigni proibiti.

