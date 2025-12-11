Solco Civitas festa per i 40 anni Un colosso da 920 lavoratori | Innovazione e aggregazione

Solco Civitas celebra i suoi 40 anni di attività, un percorso di crescita e innovazione. Dalle origini con 13 soci fondatori ai 570 attivi di oggi, l'organizzazione ha ampliato il suo impatto, passando da una singola persona impiegata a un team di 920 dipendenti e oltre 13.000 utenti dei servizi offerti. Un traguardo che testimonia il suo ruolo di riferimento nel settore.

I numeri parlano prima di tutto: dai 13 soci fondatori del 1985 ai 570 soci attivi del 2025; da una sola persona impiegata a ben 920 lavoratrici e lavoratori; da 98 fruitori dei servizi a oltre 13.800; da un valore della produzione di 29 milioni di lire a quasi 30 milioni di euro. L’evoluzione di Solco Civitas in quattro decenni è stata il punto di partenza della celebrazione dei 40 anni del gruppo cooperativo, che ieri nel seminario diocesano di via Montericco ha riunito rappresentanti istituzionali, professionisti del welfare, enti del terzo settore ed esponenti della cooperazione. Una storia di crescita continua, resa possibile anche dal passaggio da una singola cooperativa alle cinque realtà integrate e specializzate che compongono oggi il Gruppo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Solco Civitas, festa per i 40 anni. Un colosso da 920 lavoratori: "Innovazione e aggregazione"

Il Gruppo imolese SolcoCivitas compie 40 anni e guarda al futuro con una richiesta precisa: “Le cooperative sociali non sono solo gestori: l’accreditamento è una via per garantire servizi migliori per tutti”. Il presidente Luca Dal Pozzo racconta le sfide di o - facebook.com Vai su Facebook