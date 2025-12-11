Sofia di Svezia trascinata nel caso Epstein | cosa rivelano le nuove indagini

Il nome della principessa Sofia di Svezia è emerso nelle recenti indagini legate al caso Epstein, collegandola ai contatti del finanziere coinvolto in accuse di traffico sessuale e abusi su minori. Le nuove rivelazioni sollevano interrogativi sulla presunta connessione tra la famiglia reale svedese e il controverso scandalo internazionale.

Il nome della principessa Sofia di Svezia, moglie del principe Carl Philip, è comparso tra i contatti del finanziere Jeffrey Epstein, morto in carcere mentre era in attesa di processo per traffico sessuale e abusi su minori. A rivelarlo è il quotidiano Dagens Nyheter, che ha ottenuto una nuova serie di documenti e email finora inedite. Le email risalgono al 2005, quando la ventenne Sofia Hellqvist si trovava a New York per tentare la strada del cinema e dello spettacolo. A metterla in contatto con Epstein fu Barbro Ehnbom, figura di spicco della finanza svedese-americana. In un messaggio del 18 dicembre 2005 la presentava al finanziere definendola «aspirante attrice, appena arrivata a New York». 🔗 Leggi su Panorama.it