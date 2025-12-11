Social media e giovani chi esagera potrebbe staccarsi dal corpo e vivere nella fantasia

Un uso eccessivo dei social media tra i giovani può portare a disturbi psicologici e a una perdita di connessione con il corpo reale. La costante immersione nel mondo digitale, attraverso video, chat e piattaforme social, rischia di creare una distanza tra il giovane e la realtà, influenzando il benessere e l'equilibrio emotivo.

Si dice spesso di limitare l'impiego dei social media nei giovani. E soprattutto si segnala quanto e come possa risultare controproducente per il benessere psicologico stare per ore attaccati a smartphone, tablet e PC in connessione con gli altri attraverso video, chat e simili. Ora, ad aggiungere un tassello alle conoscenze sull'uso problematico (quindi con vere e proprie esagerazioni ed impossibilità a staccarsi dal dispositivo) dei social arriva una ricerca delle Università di Firenze, Pisa e dell'Università di Toledo negli USA. Lo studio mette in luce un aspetto davvero preoccupante: l'uso problematico dei social può aumentare il distacco corporeo e l'immersione nella fantasia.

