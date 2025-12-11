Social media algoritmi personalizzati | Instagram lancia una nuova funzione

Instagram introduce una nuova funzione basata sull'intelligenza artificiale che permette agli utenti di visualizzare e modificare l'algoritmo che determina il feed dei Reels. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso un maggiore controllo da parte degli utenti sui contenuti visualizzati, segnando una svolta nel rapporto tra piattaforme social e personalizzazione dell'esperienza.

In un post sul blog, Meta ha spiegato che gli utenti possono ora indicare direttamente alla piattaforma quali argomenti desiderano vedere di piu' o di meno, con raccomandazioni che si aggiornano in tempo reale.

