Social Floridia | grande sfida è salvare persone da povertà digitale

L’Intergruppo Parlamentare sui social network si propone di affrontare le sfide legate alla dipendenza digitale e all’uso responsabile degli smartphone. Con l’obiettivo di tutelare le persone dalla povertà digitale, il gruppo intende promuovere la consapevolezza e sviluppare strategie per un impiego più equilibrato delle tecnologie.

Roma, 11 dic. (askanews) – “L’obiettivo di questo Intergruppo Parlamentare sui social network è quello di approfondire i temi della dipendenza digitale e l’uso consapevole degli smartphone”. Lo ha detto la presidente dell’Intergruppo Parlamentare Barbara Floridia, nel corso di una conferenza stampa al Senato assieme al vicepresidente dell’Intergruppo, Filippo Scerra, e al professor Vincenzo Schettini, divulgatore scientifico e presentatore televisivo. “In maniera trasversale noi legislatori dobbiamo capire e conoscere meglio questa dipendenza dai social che non riguarda solo i giovani ma anche gli adulti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Barbara Floridia ospite al programma Agorà

