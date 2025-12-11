Social | Floridia ' divieto per under 16? Inviteremo premier Australia a parlarne'

Il Parlamento italiano sta affrontando il tema della regolamentazione dei social network e delle dipendenze digitali, con particolare attenzione alle fasce più giovani. Durante la presentazione dell'Intergruppo Parlamentare, il senatore Floridia ha annunciato un invito al premier australiano per discutere del divieto per under 16, sottolineando l'importanza di un uso consapevole degli smartphone.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Sono felice che a presentare in Senato l'Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone ci sia con me un personaggio amato dai più giovani come il prof Vincenzo Schettini". Così la senatrice M5S Barbara Floridia, presidente della commissione di vigilanza Rai, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'Intergruppo Parlamentare su social network, dipendenze digitali e uso consapevole degli smartphone. "Tra i primi atti dell'intergruppo ci sarà l'invito a intervenire in audizione al primo ministro australiano Anthony Albanese, per approfondire la legge che ha reso l'Australia il primo Paese al mondo a vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni e a imporre alle piattaforme obblighi stringenti di bloccare o disattivare gli account degli under 16, con sanzioni milionarie per chi non si adegua". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Social: Floridia, 'divieto per under 16? Inviteremo premier Australia a parlarne'

