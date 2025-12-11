Slitta a fine di gennaio il cantiere sulla Bientinese

Il cantiere sulla SP3 Bientinese, inizialmente previsto per concludersi a novembre, è stato posticipato a fine gennaio. La sistemazione di due ponti tra Binetina e Buti richiede ancora interventi, prolungando i lavori e influenzando la viabilità locale.

Doveva terminare a novembre. Invece il cantiere sulla Sp3 Bientinese per la sistemazione di due ponti tra Binetina e Buti, rimane in essere. Slitta a fine gennaio (probabilmente il 30) la riapertura al traffico a causa di diverse criticità emerse durante le lavorazioni di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa. È stata dunque illustrata la situazione ai Comuni di Bientina, Buti, Altopascio, Vicopisano e Capannori, alla presenza di Confcommercio, Confesercenti, Cna e Aema. In base a quanto sottolineato dalla struttura tecnica provinciale e anche dalla ditta esecutrice dell'intervento, sono emersi fattori oggettivi che non potevano essere individuati al momento della partenza dell'opera.

