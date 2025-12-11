Sky Italia multata per 4,2 milioni | quello che l’Antitrust ha scoperto è agghiacciante

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha comminato a Sky Italia una multa di 4,2 milioni di euro. L’azione deriva da un’indagine che ha evidenziato pratiche ritenute lesive della concorrenza, sollevando importanti questioni sul comportamento dell’azienda nel settore televisivo. Di seguito i dettagli e le implicazioni della vicenda.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha calato un colpo pesante su Sky Italia: una sanzione da 4.275.000 euro per pratiche commerciali ritenute scorrette. Non si tratta di una multa simbolica, ma di un intervento che punta il dito contro modalità di comunicazione considerate ingannevoli verso gli abbonati. Dopo mesi di verifiche sulla trasparenza e sulla tutela dei consumatori, l’Antitrust ha individuato tre comportamenti specifici che avrebbero violato le norme a protezione degli utenti. La prima pratica contestata riguarda le comunicazioni sugli aumenti dei costi degli abbonamenti. 🔗 Leggi su Screenworld.it

