Skicross | falsa partenza per Galli in Coppa del Mondo L’azzurra subito out nella gara-1 di Val Thorens

Comincia con il piede storto la Coppa del Mondo 2025-2026 di skicross per Jole Galli. L'azzurra ha infatti salutato fin dai quarti di finale la prima tappa valida per la competizione itinerante di scena in questi giorni in quel di Val Thorens, complice una situazione difficile da gestire. Nello specifico la valtellinese, ritrovatasi in batteria con le due transalpine Mylene Ballet-Baz e Jade Grillet Aubert oltre che con la svizzera Gentenbein, è rimasta schiacciata in un vero e proprio sandwich, probabilmente penalizzata anche dall'elvetica, fattore che ha portato l'azzurra a frenare senza poter colmare il gap con le francesi, poi passate in semifinale.