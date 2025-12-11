Sit-in a Trieste per Liliana Resinovich il fratello | Il marito? se è indagato per omicidio c'è un motivo

Questa mattina a Trieste si è svolto un sit-in per chiedere verità e giustizia per Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2019 e trovata morta nel gennaio 2022. Le persone si sono radunate davanti al Tribunale, esprimendo il loro sostegno e chiedendo chiarimenti sul coinvolgimento del marito, attualmente sotto indagine per omicidio.

