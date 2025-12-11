Sisal a Future S la sfida per andare oltre l' orizzonte dell' innovazione

La quarta edizione di FutureS, evento organizzato da Sisal, si è svolta a Roma presso Palazzo Núñez-Torlonia. L'iniziativa ha riunito istituzioni, aziende e stakeholder per discutere delle sfide e delle opportunità legate all'innovazione digitale, favorendo un confronto strategico sui futuri sviluppi in questo settore.

Quarta edizione di FutureS, l'evento organizzato da Sisal per favorire il confronto tra istituzioni, aziende e stakeholder e discutere delle sfide e delle opportunità legate all'innovazione digitale che si è tenuto nella cornice di Palazzo Núñez-Torlonia a Roma. Un appuntamento speciale sul tema " Oltre l'orizzonte dell'innovazione " che ha c elebrato anche gli 80 anni di storia dell'azienda, confermando il ruolo di Sisal come protagonista della trasformazione tecnologica e culturale del Paese. Al centro dell'attenzione di questa edizione di FutureS l' innovazione intesa come identità, ambizione e responsabilità delle aziende che permette di trasformare il cambiamento in opportunità di sviluppo per l'impresa e la società, una visione che guida Sisal fin dal 1945, anno della sua fondazione, e che continua a orientarne la strategia di costruire valore per persone, comunità e territori, facendo dell'innovazione una leva tecnologica, ma anche un pilastro della cultura aziendale.