Sinner verso la nuova stagione ma quando può tornare numero uno?

Jannik Sinner si prepara alla nuova stagione, riprendendo gli allenamenti in vista di un anno importante. Con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel ranking e puntare al vertice, il tennista italiano si avvicina alla sfida degli Australian Open, dove difenderà il titolo vinto l’anno scorso. La sua rincorsa al numero uno è ormai ufficialmente iniziata.

(Adnkronos) – La rincorsa è ufficialmente cominciata. Jannik Sinner è tornato in campo per preparare la nuova stagione, che si aprirà con la difesa del titolo agli Australian Open. Obiettivo principale del nuovo anno sarà riconquistare il primo posto nel ranking Atp, strappatogli da Carlos Alcaraz al termine della fase a gironi delle ultime Finals. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner verso la nuova stagione, ma quando può tornare numero uno?

Sinner, il ritorno del Mahatma e il primo mattone verso un 2026 da brividi - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner prepara la sfida con Alcaraz: “Ritmo verso gli Australian Open. Gioca ogni punto come se fosse l’ultimo…” - Vai su X

Sinner verso la nuova stagione, ma quando può tornare numero uno? - Jannik Sinner è tornato in campo per preparare la nuova stagione, che si aprirà con la difesa del titolo agli Australian Open. Riporta adnkronos.com

Sinner quando gioca? Jannik e Alcaraz al "One million dollar Point Slam" prima degli Australian Open: come funziona e quando può tornare n.1 - Jannik Sinner si prepara per il ritorno in campo, a poche settimane dal suo trionfo alle Atp Finals di Torino, e il prossimo obiettivo si chiama ... Come scrive msn.com