Sinner non ha punti deboli la disincantata analisi di Cerundolo | Non gli manca niente

Francisco Cerundolo ha espresso un giudizio molto positivo su Jannik Sinner, sottolineando come il tennista italiano non presenti punti deboli nel suo gioco. L'analisi disincantata del giocatore sudamericano evidenzia le qualità di Sinner, considerato uno dei talenti più completi del circuito ATP.

Francisco Cerundolo ha elogiato tremendamente Jannik Sinner, che ha definito un tennista senza punti deboli. L'argentino è numero 21 al mondo e in passato con Jannik è riuscito pure a duellare. 🔗 Leggi su Fanpage.it