Sinner non ha punti deboli la disincantata analisi di Cerundolo | Non gli manca niente
Francisco Cerundolo ha espresso un giudizio molto positivo su Jannik Sinner, sottolineando come il tennista italiano non presenti punti deboli nel suo gioco. L'analisi disincantata del giocatore sudamericano evidenzia le qualità di Sinner, considerato uno dei talenti più completi del circuito ATP.
Francisco Cerundolo ha elogiato tremendamente Jannik Sinner, che ha definito un tennista senza punti deboli. L'argentino è numero 21 al mondo e in passato con Jannik è riuscito pure a duellare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
# ***Sinner e Alcaraz, il duello che ridisegna il tennis mondiale*** *Oggi leggendo la fonte di Gazzetta dello Sport, a firma di Marco Iaria, che dice che Alcaraz ha chiuso il 2025 da n.1 con 12.050 punti in 16 tornei ma Sinner, fermo tre mesi per la squalifica e a - facebook.com Vai su Facebook
Una statistica FOLLE! Dopo 16 partite, Alcaraz e Sinner hanno vinto ESATTAMENTE gli stessi punti: 1651 a testa su 3302 totali! @BastienFachan #Alcaraz #Sinner #EurosportTennis #NittoATPFinals Vai su X
Sinner non ha punti deboli, la disincantata analisi di Cerundolo: “Non gli manca niente” - Nel mondo del tennis si parla soprattutto di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i primi due giocatori della ... Si legge su fanpage.it
Sinner, l’onesta ammissione di Cerundolo: “Non sapevo più cosa fare”. Fa discutere l’allenamento con Halep: il motivo - Francisco Cerendulo torna sui due match giocati con Sinner agli Internazionali e a Parigi: Non sapevo più cosa fare. Scrive sport.virgilio.it