Sinner non ha punti deboli la disincantata analisi di Cerundolo | Non gli manca niente

Fanpage.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francisco Cerundolo ha espresso un giudizio molto positivo su Jannik Sinner, sottolineando come il tennista italiano non presenti punti deboli nel suo gioco. L'analisi disincantata del giocatore sudamericano evidenzia le qualità di Sinner, considerato uno dei talenti più completi del circuito ATP.

