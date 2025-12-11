Sinner Landini lo minaccia con la patrimoniale | Gli basta qualche torneo

L'attenzione del mondo del tennis si concentra sulle parole di Landini, che minaccia Sinner con una patrimoniale, sottolineando le differenze tecniche tra i giocatori. Mentre Landini apprezza il talento di Sinner, esprime preferenze per altri campioni come Musetti e Alcaraz, evidenziando il confronto tra diverse modalità di gioco e approcci tecnici nel panorama tennistico internazionale.

"Sinner? Mi piace, è molto bravo. Come tecnica però mi piacciono più Musetti, col suo rovescio, o Alcaraz: entrambi tecnicamente sono più divertenti. Ma la velocità, la concentrazione e la forza che ha Sinner lo rendono unico": a fare questa rivelazione è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Spazio, poi, anche al tema della patrimoniale all'1.3%. Sempre riferendosi al tennista azzurro, ha detto: "Credo che Sinner abbia la residenza a Montecarlo ma assolutamente sì, sui guadagni che ha in Italia. D'altra parte se ho dieci milioni di euro e ne pago sessantamila di tasse, resto comunque ricco.