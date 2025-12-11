Sinner Landini lo minaccia con la patrimoniale | Gli basta qualche torneo
L'attenzione del mondo del tennis si concentra sulle parole di Landini, che minaccia Sinner con una patrimoniale, sottolineando le differenze tecniche tra i giocatori. Mentre Landini apprezza il talento di Sinner, esprime preferenze per altri campioni come Musetti e Alcaraz, evidenziando il confronto tra diverse modalità di gioco e approcci tecnici nel panorama tennistico internazionale.
“Sinner? Mi piace, è molto bravo. Come tecnica però mi piacciono più Musetti, col suo rovescio, o Alcaraz: entrambi tecnicamente sono più divertenti. Ma la velocità, la concentrazione e la forza che ha Sinner lo rendono unico": a fare questa rivelazione è Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1. Spazio, poi, anche al tema della patrimoniale all’1.3%. Sempre riferendosi al tennista azzurro, ha detto: “Credo che Sinner abbia la residenza a Montecarlo ma assolutamente sì, sui guadagni che ha in Italia. D’altra parte se ho dieci milioni di euro e ne pago sessantamila di tasse, resto comunque ricco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Sinner, Landini: “Con la patrimoniale aiuterebbe il Paese e resterebbe ricco” - Come tecnica però mi piacciono più Musetti, col suo rovescio, o Alcaraz: entrambi tecnicamente sono più divertenti. Da msn.com
Landini: “Il governo complice indiretto di genocidio”. La Cgil in piazza il 25 ottobre sulla manovra - ROMA – «Il governo italiano si rende indirettamente complice di un governo che sta commettendo un genocidio», accusa Maurizio Landini. Secondo repubblica.it
Landini paralizza l’Italia e tifa per la Spagna: “Alcaraz mi diverte più di Sinner”. E “minaccia” Jannik con la patrimoniale Vai su X
Che coppia! Jannik Sinner e la fidanzata Laila (ormai sempre con lui) a Dubai, dove il campione si sta allenando in vista degli Australian Open di gennaio. #janniksinner #lailahasanovic #sinner - facebook.com Vai su Facebook