Sindacalisti Uilm aggrediti Bombardieri contro Landini | Sono finiti in ospedale non era una discussione

Un episodio di violenza ha coinvolto sindacalisti Uilm, finiti in ospedale dopo un presunto aggressione attribuita a individui con la felpa della Fiom. La vicenda ha acceso un intenso scambio di accuse tra Uil e Cgil, con Bombardieri e Landini al centro delle polemiche. La situazione evidenzia le tensioni interne al movimento sindacale italiano.

Continua lo scambio di accuse tra Uil e Cgil sulla presunta aggressione dei sindacalisti della Uilm per mano di individui con la felpa della Fiom.Il fatto è accaduto alcuni giorni fa a Cornigliano durante un'assemblea dei lavoratori dell'ex Ilva che ha fatto registrare un violento scontro tra.

Scontro tra sindacalisti Fiom-Uilm, Landini: "Scambio vivace, forse insulti, ma senza pressioni"

Uno dei due sindacalisti della Uilm aggrediti con violenza da uomini con felpe della Fiom a Cornigliano (10 e 7 giorni di prognosi): "Amareggiato e deluso da Landini. Non ce l'ho con i lavoratori che lottano per il posto di lavoro e faticano ad arrivare a fine mes

Bombardieri (Uil): "Terrorismo contro di noi. E Landini non condanna" - Il segretario generale parla di "attacco squadristico" e chiede una condanna ufficiale dalla Cgil, m ...

Ex Ilva, sindacalisti Uilm: aggrediti con calci e pugni da operai Fiom - "Esprimo vicinanza e solidarietà – ha dichiarato il segretario generale della Uil PierPaolo Bombardieri – ai delegati della Uilm che, questa mattina, a Genova, sono stati aggrediti.