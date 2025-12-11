simone sole nuovo direttore finanziario di mfe

Simone Sole è stato nominato nuovo Direttore Finanziario di MFE-MediaForEurope, come annunciato dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. La nomina fa parte delle strategie di rafforzamento della gestione finanziaria del gruppo, consolidando la sua presenza nel settore dei media e delle comunicazioni.

Simone Sole è il nuovo Direttore Finanziario di MFE-MediaForEurope. Lo ha annunciato l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi con una comunicazione alla stampa. Nell’ottobre scorso Sole è stato uno dei due nuovi membri nominati da ProSiebenSat all’interno del Consiglio di sorveglianza dopo che MFE-Mediaset ne ha acquisito il controllo. Il nuovo Direttore Finanziario sarà responsabile della gestione economico-finanziaria del gruppo, che recentemente ha acquistato anche Radio Norba. 🔗 Leggi su Lettera43.it