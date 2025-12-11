Simbolotto estrazione di oggi 11 dicembre 2025 | Lotto

L'estrazione del Simbolotto di oggi, 11 dicembre 2025, si svolgerà alle ore 20, offrendo ai partecipanti l'opportunità di scoprire i numeri e i simboli associati. Questo gioco, collegato alle estrazioni del Lotto, si tiene quattro volte a settimana e rappresenta un momento di attesa e speranza per gli appassionati.

Estrazione Simbolotto di oggi, 11 dicembre 2025. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 11 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di dicembre la ruota associata al gioco è quella di Venezia. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 11 dicembre 2025? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 11 dicembre 2025 | Lotto

