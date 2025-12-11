sigourney weaver elogia la tecnologia anti ia di james cameron usata per avatar

Sigourney Weaver ha espresso apprezzamento per la tecnologia “anti-IA” sviluppata da James Cameron, utilizzata nel film Avatar. La sua esperienza con Cameron ha rivoluzionato la percezione della recitazione, grazie alle innovative soluzioni tecniche impiegate. In questo articolo, esploreremo come queste tecnologie influenzano il cinema e il lavoro degli attori.

Per Sigourney Weaver, lavorare con James Cameron nei film di ” Avatar ” ha cambiato il concetto di recitazione. Intervenendo al Red Sea Film Festival in Arabia Saudita, l’attrice ha elogiato l’avanzata tecnologia di performance capture utilizzata da Cameron nella saga, affermando: “ Jim ha inventato questa tecnologia per permettere agli attori di essere tutto ciò che volevano “. Ha poi continuato: “ Non è intelligenza artificiale, è in realtà anti-intelligenza artificiale. Non vedo l’ora che arrivi il momento in cui potremo condividere questa tecnologia “. La tecnologia, che non utilizza l’intelligenza artificiale generativa, costruisce personaggi digitali a partire dalle microespressioni di un attore, permettendo a Weaver di interpretare un Na’vi quattordicenne nel prossimo “ Avatar: Fuoco e Cenere “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it