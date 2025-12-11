Siete sempre dei poveri comunisti la ministra Bernini contro gli studenti di Medicina che la contestavano

Durante un intervento ad Atreju, la ministra dell’Università Anna Maria Bernini ha risposto con durezza a un gruppo di studenti di Medicina che la contestavano, definendoli “sempre dei poveri comunisti”. La polemica si aggiunge alle tensioni crescenti sul pasticcio del test filtro per Medicina, mentre si cercano soluzioni alternative in Italia.

Mentre cresce la polemica per il pasticcio del test filtro per Medicina e si cercano soluzioni all’italiana, a riscaldare gli animi arriva anche la risposta piccatissima della ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, a un gruppo di studenti che la contestavano, all’inizio del suo intervento ad Atreju. + La contestazione. “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, hanno urlato i giovani, mobilitati contro la riforma del corso di laurea in Medicina voluta proprio da Bernini. La ministra ha replicato citando l’ex presidente Silvio Berlusconi: “Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siete sempre dei poveri comunisti”, la ministra Bernini contro gli studenti di Medicina che la contestavano

