Siete sempre dei poveri comunisti E la Bernini gela gli studenti che protestano

Durante un evento ad Atreju, il ministro dell'Università Anna Maria Bernini è stata contestata da alcuni studenti dell'Udu, che hanno interrotto il suo intervento con cori e contestazioni. L'episodio ha suscitato discussioni sulla libertà di espressione e sui rapporti tra politica e mondo accademico.

Un gruppetto di studenti dell'Udu ha contestato il ministro dell'Università Anna Maria Bernini, all'inizio del suo intervento ad Atreju nel corso del panel dal titolo "Alleanze per il sapere: politica e accademia in dialogo". In totale quattro ragazzi che hanno urlato: "Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno", riferendosi al fatto che la riforma di Medicina prevede dei test dopo il primo semestre obbligatorio di frequenza all'università. "Sapete come diceva il presidente Berlusconi? Siete sempre dei poveri comunisti. Prima di contestare fatemi parlare. Questo dimostra la vostra inutilità", ha replicato Bernini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Siete sempre dei poveri comunisti". E la Bernini gela gli studenti che protestano

[XMAS LIGHTS] Sognate di andare a New York a vedere le decorazioni natalizie di Dyker Heights ma siete poveri? No problem, potete venire in Puglia a Talsano (TA). Grazie a @maurizio_spano per il video. #nonveniteinpuglia #stateviacasa #stateviallecase - facebook.com Vai su Facebook

Bernini contestata dagli studenti ad Atreju sul semestre filtro a medicina: «Siete dei poveri comunisti. Inutili» VIDEO - Alcuni studenti si sono alzati durante l’intervento del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ad Atreju. Da ilgazzettino.it

La ministra Bernini contestata ad Atreju: "Siete dei poveri comunisti!” - Alla kermesse di FdI attivisti hanno manifestato contro il semestre filtro, contestando sotto il palco la ministra dell'Università, che ha risposto: "Imparate ad ascoltare prima di contestare, fatemi ... Si legge su ilfoglio.it