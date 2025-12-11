Sicurezza dei pedoni scontro in Consiglio

In seguito al rifiuto della maggioranza di approvare una mozione sulla sicurezza dei pedoni, la minoranza di San Pietro in Casale critica l'atteggiamento dell'amministrazione. La discussione si è accesa durante l'ultimo consiglio comunale, evidenziando tensioni sulla priorità data alla tutela degli attraversamenti pedonali nel territorio.

"Al Pd non interessa la sicurezza dei pedoni" così tuona la minoranza a San Pietro in Casale dopo che la maggioranza, nell’ultimo consiglio, ha bocciato la mozione presentata dal capogruppo RipartiAmo San Pietro, Mattia Polazzi (a destra), che chiedeva interventi immediati per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali nel territorio. "È un atto politicamente grave e incomprensibile – afferma Polazzi –. La mia mozione chiedeva semplicemente di garantire la visibilità degli attraversamenti, togliere gli stalli di sosta e i dehor pericolosi davanti alle strisce e predisporre gli strumenti necessari per la sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

