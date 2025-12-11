Sicilia prima per aziende confiscate ma la Cisl lancia l' allarme | In poche sopravvivono
La Sicilia guida la classifica italiana delle aziende confiscate, con circa 882 imprese sottratte alla criminalità. Tuttavia, la Cisl segnala che poche di queste sopravvivono nel tempo, evidenziando le difficoltà di mantenimento e sviluppo di queste imprese dopo la confisca. Un quadro che mette in luce sfide e criticità nel processo di valorizzazione delle aziende confiscate nella regione.
