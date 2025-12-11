Sicilia Express raddoppia le corse | biglietti disponibili dal 13 dicembre

A partire dal 13 dicembre, Sicilia Express aumenta le sue corse offrendo più opportunità di viaggio tra il Nord Italia e la Sicilia durante le festività natalizie. Il convoglio speciale, che ogni anno collega le due regioni, quest’anno si amplia per soddisfare la crescente domanda dei siciliani residenti al Nord, facilitando i ritorni a casa durante le festività.

Più treni per riportare i siciliani a casa durante le feste. Il Sicilia Express, il convoglio speciale che ogni anno collega il Nord Italia all'isola durante il periodo natalizio, quest'anno raddoppia le corse per rispondere alla crescente domanda dei viaggiatori siciliani residenti al Nord. Sono previste due partenze da Torino, il 20 e il 27 dicembre, e due rientri dalla Sicilia, il 5 e il 10 gennaio 2026. Sui due treni diretti verso l'isola saranno disponibili 1.100 posti complessivi, con biglietti acquistabili a un prezzo compreso tra 24,90 e 29,90 euro, in vendita dalle 12:00 di sabato 13 dicembre.