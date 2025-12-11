Sicilia Express il treno che consente di raggiungere l' isola durante le Feste raddoppia le corse

Tgcom24.mediaset.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sicilia Express, il treno che collega Torino alla Sicilia durante le festività natalizie, raddoppia le corse per soddisfare la crescente domanda. Sono previste due partenze di andata, il 20 e il 27 dicembre, e altrettante di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026, offrendo più opzioni per viaggiare durante le festività.

Due le date previste per il viaggio di andata da Torino, il 20 e il 27 dicembre, e due quelle di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sicilia express il treno che consente di raggiungere l isola durante le feste raddoppia le corse

© Tgcom24.mediaset.it - "Sicilia Express", il treno che consente di raggiungere l'isola durante le Feste raddoppia le corse

sicilia express treno consenteRegalo di Natale: raddoppia il "Sicilia Express", partenze da Torino il 20 e il 27 dicembre - Complice le richieste sempre maggiori dei viaggiatori, raddoppiano quest'anno le corse del " Sicilia Express ", il treno che consente di raggiungere l'isola durante le festività natalizie. Da rainews.it

sicilia express treno consenteSicilia Express, raddoppiate le corse biglietti dal 13 dicembre - Corse raddoppiate quest'anno per il "Sicilia Express", il treno che consente di raggiungere l'isola durante le festività natalizie. Lo riporta rainews.it