Sicilia Express il treno che consente di raggiungere l' isola durante le Feste raddoppia le corse

Sicilia Express, il treno che collega Torino alla Sicilia durante le festività natalizie, raddoppia le corse per soddisfare la crescente domanda. Sono previste due partenze di andata, il 20 e il 27 dicembre, e altrettante di ritorno, il 5 e il 10 gennaio 2026, offrendo più opzioni per viaggiare durante le festività.

10/12/25. Miniserie Netflix in cinque episodi, Sicilia Express usa il teletrasporto dentro un cassonetto per raccontare in chiave comica e natalizia la distanza Nord-Sud, le famiglie divise, le carenze di infrastrutture e sanità, pungolando luoghi comuni e politica. - facebook.com Vai su Facebook

