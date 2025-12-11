Siccità e danni alle imprese agricole ecco come presentare nuove domande di aiuto

Nel 2024, alcune imprese agricole colpite dalla siccità e non incluse negli elenchi della misura 23 del Psr Sicilia 2014-2022, potranno presentare domanda di aiuto dal 16 dicembre 2024 al 24 dicembre 2025 tramite il portale Sian. Questa opportunità permette di richiedere sostegni per i danni economici causati dalla carenza d'acqua.

