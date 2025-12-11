Siamo pronti! La decisione di Zelensky spiazza Trump

La recente presa di posizione di Zelensky segna un cambiamento significativo nella strategia diplomatica dell’Ucraina, lasciando senza parole l’ex presidente Trump. In un momento cruciale, il leader ucraino ha delineato quattro pilastri fondamentali per garantire la stabilità e la sopravvivenza del suo Paese, evidenziando una fase di confronto internazionale di grande rilevanza.

La posizione dell'Ucraina entra in una nuova fase di confronto diplomatico, con una risposta che il presidente Volodymyr Zelensky ha articolato in quattro direttrici ritenute imprescindibili per la sopravvivenza politica, territoriale e istituzionale del Paese. Una replica che non assume ancora la forma di un vero piano di pace, ma che definisce il perimetro entro cui Kiev è disposta a discutere, puntando a bilanciare la proposta avanzata dagli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner durante le interlocuzioni con Mosca. Leggi anche: Guerra Ucraina – Russia, Zelensky riceve bozza piano pace Usa e incontrerà Trump L'obiettivo, per il leader ucraino, resta evitare qualsiasi concessione che possa trasformarsi in un riconoscimento implicito dell'aggressione russa.

