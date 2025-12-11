Siamo ancora qui i ragazzi del Perna-Alighieri danno voce alle vittime di femminicidio

Le aule della Scuola dell’Ic Perna-Alighieri si trasformano in un laboratorio di cittadinanza attiva e memoria, dando voce alle vittime di femminicidio. Un’iniziativa che coinvolge ragazzi e studenti, sensibilizzando su un tema cruciale e urgente attraverso momenti di riflessione e testimonianze.

Le aule della Scuola dell'Ic Perna-Alighieri diventano un laboratorio di cittadinanza attiva e memoria. Gli studenti della classe Terza E del plesso di Valle, guidati dai docenti e dalla Dirigente, prof.ssa Amalia Carbone, hanno concluso un progetto didattico di straordinario impatto emotivo e.

