Siamo ancora qui i ragazzi del Perna-Alighieri danno voce alle vittime di femminicidio

Avellinotoday.it | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le aule della Scuola dell’Ic Perna-Alighieri si trasformano in un laboratorio di cittadinanza attiva e memoria, dando voce alle vittime di femminicidio. Un’iniziativa che coinvolge ragazzi e studenti, sensibilizzando su un tema cruciale e urgente attraverso momenti di riflessione e testimonianze.

