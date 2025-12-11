Siamo al terzo posto nel mondo per riserve auree | FdI vuole ribadire che l’oro di Bankitalia appartiene al popolo

Le riserve auree di Bankitalia, al terzo posto nel mondo, sono tornate al centro del dibattito politico. Fratelli d’Italia ha presentato un emendamento alla legge di Bilancio 2026 per affermare che l’oro appartiene al popolo italiano, evidenziando l’importanza strategica e simbolica di questa riserva nazionale.

L’oro della Banca d’Italia torna al centro del dibattito politico dopo la presentazione di un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio 2026, che mira a sancire che le riserve auree appartengono al popolo italiano. La proposta, che ha acceso polemiche e malintesi, in realtà ribadisce un principio che in altri Paesi è già scritto nella legge, ma in Italia non è mai stato esplicitato formalmente. Il valore delle riserve auree italiane. L’Italia detiene 2.452 tonnellate d’oro, pari a circa 280 miliardi di euro, rendendola il terzo Paese al mondo per riserve auree dopo Stati Uniti e Germania. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Siamo al terzo posto nel mondo per riserve auree: FdI vuole ribadire che l’oro di Bankitalia appartiene al popolo

Produzione industriale ancora in segno negativo. Siamo al terzo anno di fila. Non abbiamo una politica industriale da parte del governo. Nella prossima legge di bilancio non c’è nulla a sostegno delle imprese. Tanto, per il Ministro Urso il problema non esiste. Vai su X

Ci siamo lasciati alle spalle più di un terzo di questo fantastico cammino e l'arancio continua a segnare il colore di accesso alla serie A. Questa settimana la presentazione della classifica è affidata a Sara Esposito che è diventata la beniamina tra i tifosi più gio - facebook.com Vai su Facebook

Leggi anche: James Cameron svela | Ho cambiato Avatar 3 dopo le reazioni del pubblico a La via dell' acqua

Leggi anche: Spada Giulia Rizzi trionfa nell’esordio stagionale a Vancouver! Santuccio sfiora il podio

Sempre più traffico a Brescia: siamo al terzo posto in Italia - Le ore perse in auto crescono del 36% rispetto all’anno scorso, con criticità sulle tangenziali e collegamenti principali. Riporta quibrescia.it

OnlyFans, che spendacciona Milano: è al terzo posto nel mondo per denaro sborsato sulla piattaforma - Crescita del 20% rispetto all’anno passato: complessivamente sono 58 i milioni di dollari “investiti” in contenuti realizzati in esclusiva dai creator che utilizzano il servizio ... Come scrive ilgiorno.it