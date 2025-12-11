Si torna allo stadio sospeso divieto di trasferta per i tifosi dell' Hellas

Dopo settimane di restrizioni, il Ministero dell’Interno ha revocato il divieto di trasferta per i tifosi dell’Hellas Verona, consentendo loro di tornare allo stadio. La misura, in vigore dal 21 ottobre, aveva limitato la partecipazione alle partite fuori casa delle rispettive squadre, ma ora le restrizioni sono state sollevate, permettendo ai tifosi di sostenere la propria squadra anche in trasferta.

Il Ministero dell’Interno ha revocato il provvedimento restrittivo che, dallo scorso 21 ottobre, aveva imposto la chiusura dei settori ospiti e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti delle province di Verona e Pisa in occasione delle gare in trasferta delle rispettive squadre. La. 🔗 Leggi su Veronasera.it

